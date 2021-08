Guidano senza patente, nei guai due persone: multe per 11mila euro

La polizia locale di Jesi ha scoperto con le apparecchiature in dotazione e multato due cittadini di origine straniera perché trovati alla guida di veicoli pur non avendo mai conseguito la patente di guida.



Il primo è stato individuato a Porta Valle, in sella al proprio ciclomotore sprovvisto non solo di patente, ma anche di assicurazione. Per lui una sanzione di 6mila euro e l’inevitabile fermo del motociclo. Il secondo in Via Setificio, stavolta alla guida di un veicolo ma anche in questo caso senza patente di guida. Per lui la sanzione è stata pari a 5mila euro. Dall’inizio dell’anno a oggi, fa sapere la polizia locale jesina, sono stati ben 94 i veicoli sottoposti sequestro per mancanza della copertura assicurativa o reiterazione della guida senza patente.