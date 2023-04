A Portonovo "fioriscono" anche...le multe: «Pochi parcheggi, gestione approssimativa dell'evento nel week end»

ANCONA - «Molti anconetani questa mattina mi hanno segnalato che il giorno 1 e 2 Aprile si sono recati alla festa organizzata dal Comune di Ancona a Portonovo, ebbene è emerso che i parcheggi non erano a sufficienza, che gli ignari visitatori della festa, hanno parcheggiato, in autonomia visto che non vi erano addetti ai parcheggi, sul ciglio interno della strada dove la Polizia Locale ha fatto multe ai poveri visitatori che volevano trascorrere un fine settimana diverso, spensierato e lontano dai problemi quotidiani». Lo scrive in una nota il consigliere comunale Arnaldo Ippoliti (60100).

«Questo è il modo approssimativo, improvvisato, senza pensare ai parcheggi e alla mobilità alternativa con autobus, con cui la Giunta Mancinelli organizza gli eventi. Immaginatevi eventi del genere organizzati da altri Comuni come Numana, Civitanova o Senigallia, dove le amministrazioni stendono tappeti rossi ai turisti. Proprio come Ancona».