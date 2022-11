Laboratorio senza zanzariere e kebab servito senza grembiule, multe fino a 5mila euro per due attività

ANCONA - Era senza zanzariere e con carenze igieniche un laboratorio artigianale controllato in via Dalmazia. Un kebab invece in via Carducci aveva il titolare che lavorava senza il grembiule. Sono stati multati entrambi di 300 euro. È l’esito dei controlli congiunti eseguiti da polizia e vigili urbani nell’ambito dell’operazione “Alto impatto”, effettuati nel pomeriggio di ieri nella zona del centro storico e del Piano San Lazzaro, coordinati dal questore su indicazione del prefetto in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Cinque le attività commerciali ed artigianali oggetti di verifiche. Due di loro non erano in regola con la normativa di settore.

In particolare il titolare di un kebab in zona via Carducci, è stato sanzionato per la mancanza di copriabito, obbligatorio per potere esercitare. La sanzione amministrativa prevista ammonta a 300 euro. Successivamente, è stato sanzionato il titolare di un bar con annesso laboratorio artigianale di via Dalmazia per la mancanza di zanzariere, ha preso 3mila euro di multa, per occupazione abusiva di suolo pubblico (173 euro), nonché per la mancanza del modello haccp, un attestato che dimostra il possesso delle conoscenze relative alla conservazione degli alimenti ed all'igienizzazione delle strutture ed attrezzature (sanzione di 2mila euro). Lo stesso esercizio commerciale è stato segnalato all’Asur per rilevate carenze igienico-sanitarie.