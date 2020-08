Controlli ferragostani, 25mila euro di multe per gli automobilisti indisciplinati

Nel fine settimana di Ferragosto i Carabinieri della compagnia di Ancona hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio. Tra gli interventi dei militari, uno ha riguardato la spiaggia di Falconara. Ieri sera, nei pressi di uno stabilimento balneare, i carabinieri sono stati allertati per sedare una lita durante la quale è rimasto ferito un ragazzo di 22 anni. Sono tuttora in corso gli accertamenti per l’esatta ricostruzione dei fatti.

Complessivamente, nei controlli sono stati impiegate 40 pattuglie, con particolare attenzione sulla sicurezza stradale. Due persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza, un badante 43enne peruviano e un’operaia 49enne, entrambi residenti ad Ancona. Inoltre, sono state multate cinque persone che, pur non essendo alla guida, hanno alzato troppo il gomito e hanno assunto un comportamento molesto. Le sanzioni sono state 37, l’importo complessivo delle sanzioni si aggira intorno ai 25.000 euro e i punti decurtati dalla patente sono 92.

Nei centri storici i controlli sono stati effettuati con pattuglie a piedi, soprattutto per evitare raggiri in danno delle persone anziane. Sotto la lente di ingrandimento anche condomini e abitazioni rimaste incustodite per la partenza in ferie dei proprietari o per gite fuori provincia. È stata eseguita una serrata vigilanza nei complessi industriali per prevenire i furti. Sono stati ispezionati 36 locali pubblici per la verifica dei requisiti minimi d’igiene, evitare la somministrazione di alcolici a persone già in evidente stato di alterazione nonché il rispetto delle misure di contenimento per scongiurare la diffusione del contagio.