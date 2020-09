Al bar senza mascherine, sei clienti multati: nei guai anche il titolare

JESI - I controlli all'interno di un bar, effettuati da personale della polizia locale, del Commissariato e da militari della Guardia di Finanza, ha portato alla sanzione di 6 clienti sprovvisti di mascherine e del titolare del locale per mancata esposizione delle varie documentazioni amministrative previste dalla legge.

L’intervento è stato effettuato nel tardo pomeriggio di ieri in un bar a ridosso del centro storico. Gli agenti e militari sono entrati nel locale e, dopo aver preso visione della situazione, hanno contestato ad avventori e titolari le varie infrazioni riscontrate. Per i 6 clienti, tranquillamente all’interno, la sanzione è stata pari a 400 euro ciascuno, per il titolare la somma delle infrazioni ha portato a comminare una sanzione di circa un migliaio di euro.