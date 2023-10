Raffica di multe per chi svolta sull’asse, lo svincolo è chiuso per una voragine. Vigili in agguato

ANCONA - Svoltano lo stesso a destra, per Vallemiano e prendono la multa: 42 euro. Raffica di verbali tra ieri e mercoledì alla fine dell’asse nord-sud, in via Bocconi, la bretella che collega il centro con la Baraccola. Da metà settembre lo svincolo che permette di svoltare a destra, percorrendo la carreggiata in direzione centro, è stato chiuso per una voragine. Il terreno sottostante ha avuto un cedimento e dovranno essere fatti dei lavori il cui iniziò però sta andando alla lunga. Le auto ma anche scooter, furgoni e mezzo di lavoro girano lo stesso approfittando di una svolta, superato il semaforo, tagliando così la strada in un tratto vietato. Per questo la polizia locale sono due giorni che stacca multa. Il posto di blocco, annunciato per evitare incidenti, c’è al mattino tra le 8 e le 9, orario di punta per raggiungere scuola e lavoro. Il controllo continuerà.