Multe 2021, nelle casse del Comune entrano oltre 6 milioni di euro

Il Comando della Polizia Locale di Ancona stila il bilancio della propria attività per il 2021. Tra i numeri spicca il boom di incidenti rilevati (27,4%) rispetto allo scorso anno. Su questo dato, sale la percentuale di feriti (+41%) ma si registra un dimezzamento dei sinistri mortali. In occasione della ricorrenza del patrono del Corpo, San Sebastiano, il 20 gennaio, come ogni anno la Polizia Locale dorica, guidata dalla comandante Liliana Rovaldi, fa il punto sul lavoro svolto. In passato, prima dell’emergenza pandemica, si erano tenute anche cerimonie pubbliche, oggi impraticabili per via del Covid. «E’ comunque intenzione – spiega Rovaldi – non solo rendicontare ai cittadini il nostro lavoro ma anche onorare l’impegno di tanti colleghi che, in questo periodo, seppure tra tante difficoltà, hanno dato il proprio contributo quotidianamente, così come avvenuto anche nel 2020».

Le multe

Nella sezione “Verbali e contenziosi” la Polizia Locale ha gestito complessivamente 58.661 infrazioni per un valore di 6.286.883,17 euro. Di queste, le sanzioni elevate dagli agenti sono state 36.212 per un valore di 5.380.876,17 euro. Da aggiungere le sanzioni elevate dagli Ausiliari del Traffico che sono state 22.455 per un valore di 906.007 euro. E’ sempre la sosta irregolare il punto debole con 26.422 sanzioni di cui 463 per sosta abusiva negli stalli riservati ad invalidi; 481 per sosta sui passaggi pedonali; 1.046 per soste su marciapiedi; 1.454 in area di incrocio. Le sanzioni rilevate per guida con uso cellulare sono state 395. Le sanzioni rilevate per guida senza cinture di sicurezza sono state 30. Le sanzioni elevate tramite le 5 postazioni fisse dei velox sono state 9.025. Le sanzioni elevate con l’utilizzo dell’apparecchiatura tele laser sono state 3.912. I verbali di accertamento elevati a stranieri e inviati, per la notifica, agli Stati Esteri sono stati 1.122. Le violazioni accertate e che hanno determinato la decurtazione dei punti sulla patente di guida sono state 15.145 per un totale di 47.937 punti decurtati.

Vicende umane

Così ai numeri asettici si incrociano le vicende umane, delle quali gli agenti ogni giorno sono testimoni come quelle recepite, per esempio, al punto di ascolto della Polizia Locale al Piano riattivato nel giugno scorso.O come quella relativa all’incidente stradale che è costato la vita ad un cittadino afghano, per la cui vicenda proprio nel 2021 è stato assegnato un riconoscimento da parte dell'Anci nazionale alla Polizia Locale di Ancona. L'uomo, professore universitario, era approdato clandestinamente in Italia attraverso il porto dorico. Il comando della Polizia Locale ne aveva ricostruito le tracce: mentre probabilmente cercava di raggiungere parenti nel Nord Europa, era caduto ed era stato travolto dalle ruote del mezzo pesante sotto il quale si era nascosto. Gli agenti hanno poi dato conto all’ambasciata afgana e avvisato i familiari in patria.

Un altro intervento particolare risale a una domenica mattina di due mesi fa: mentre la pattuglia antinfortunistica percorreva la Flaminia, aveva visto sul ciglio della strada una ragazza in pigiama che a piedi camminava in direzione Falconara, dichiarando di andare in stazione a prendere un treno. Uno dei due agenti in servizio, visto il rifiuto della giovane a farsi accompagnare, aveva deciso di camminare insieme a lei per garantirle sicurezza, seguiti dal collega in auto. Chiacchierando l'agente aveva scoperto la passione della giovane per il disegno e, mettendole a disposizione i propri gessetti (per il rilievo incidenti), l'aveva invitata a “darne dimostrazione” in una piazzola nei pressi di una fermata del bus. Scattata l'empatia, l'agente era quindi riuscito a farsi dare le generalità, consentendo al collega in auto di avvertire la famiglia che poco dopo li ha raggiunti sul posto.

Il Covid

Al lavoro quotidiano anche nel 2021 si è aggiunto quello per l'emergenza Covid 19 che ha richiesto tutta una serie di attività che dal mese di gennaio a giugno 2021 hanno dato luogo al controllo di 6.200 persone con 15 sanzioni per assembramenti e mancanza di mascherine e di 2.349 attività commerciali ed esercizi pubblici. Nello scorso dicembre le verifiche sul possesso per il green pass hanno portato al controllo di 2.612 persone con 10 sanzioni e inoltre la verifica di 509 esercizi pubblici per corretto possesso di green pass con una saznione e la chiusura di una attività.

«Il nostro ruolo non è quello esclusivamente di sanzionare. La Polizia Locale ha un ruolo di prossimità, e non solo per la sicurezza, ma anche sul fronte della prevenzione. In totale, una attività intensa che nel 2021 abbiamo svolto con 92 unità rispetto alle 112 del 2020, per via di numerosi pensionamenti – prosegue la comandante Rovaldi - . Eppure i dati denotano un incremento del lavoro svolto e per questo ringrazio tutti gli agenti per la passione e l’impegno che ogni giorno dimostrano nello svolgere i propri compiti ».

Incidenti

Per l’infortunistica stradale, gli incidenti rilevati sono stati complessivamente 793 di cui 443 con solo danni ai mezzi, 348 con feriti (con un totale di feriti tra conducenti e trasportati di 437 persone), 4 con prognosi riservata e 2 mortali. Sono state effettuate 41 comunicazioni di notizie di reato alla Procura della Repubblica per reati connessi all’Infortunistica stradale. In tutto 163 interventi per segnalazioni di danneggiamento.

Polizia giudiziaria

Nella Sezione Polizia Giudiziaria è stato effettuato l’esame e relativa gestione di 2.500 pratiche. Sono state effettuate 23 comunicazioni di notizie di reato all’Autorità Giudiziaria a carico di soggetti noti e 18 attività di indagini delegate,19 le comunicazioni di reato per ignoti. Sono state effettuate 1.230 pratiche relative a notifiche su delega dell’Autorità Giudiziaria di cui 39 con contestuale verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina del difensore. Sono state anche gestite 12 pratiche relative a segnalazioni di evasione dall’obbligo scolastico da parte di minorenni.

Prevenzione

La Polizia Locale di Ancona ha partecipato a numerosi bandi e realizzato diversi progetti, come quello in parternariato con i Comuni di Senigallia e Falconara con un finanziamento di 435.519 euro per il progetto “No alcol, no drugs, no crash” contro l’incidentalità stradale finanziato dalla Presidenza Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche antidroga; la partecipazione al progetto della Prefettura per la prevenzione e contrasto del maltrattamento degli animali attraverso il quale è stato cofinanziato l'acquisto di 4 biciclette a pedalata assistita utili ad un controllo capillare all'interno delle aree parchi pubblici e la partecipazione al progetto “Scuole sicure” che ha portato alla realizzazione di impianti di videosorveglianza in diverse scuole cittadine. Ancora, il progetto di prevenzione per il contrasto truffe anziani e il corso con esame finale per Ispettori ambientali e Ausiliari del traffico.