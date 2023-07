Bevevano alcol in centro, multati. La polizia sequestra 40 articoli di merce contraffatta

FALCONARA - Durante i servizi svolti nel corso della settimana gli agenti della polizia locale di Falconara hanno identificato 20 stranieri sia in strada che all’interno di una attività di massaggi appena aperta.

Lungo la spiaggia è stato fermato un cittadino senegalese che alla vista degli agenti ha abbandonato precipitosamente due borsoni tentando la fuga. È stato immediatamente raggiunto e gli operatori hanno verificato che deteneva 40 tra borse e cinture recanti marchi contraffatti di note griffe nazionali ed internazionali destinati alla vendita lungo l’arenile. Pertanto veniva denunciato per la detenzione di prodotti contraffatti e per ricettazione, mentre il materiale è stato sequestrato in vista della confisca e distruzione.

Durante i controlli sono stati sanzionati tre soggetti intenti a consumare alcolici lungo le vie del centro in violazione dell’ordinanza sindacale apposita, che da qualche tempo è stata rinnovata ed estesa all’area compresa tra via Mameli, la ferrovia, Via Stamura e via F.lli Rosselli. Lo scopo è quello di contrastare l'abuso di alcolici nei luoghi pubblici, spesso legato a fenomeni di disturbo se non di violenza verso le persone e le cose. Immediati anche il sequestro e la distruzione delle bevande, mentre uno straniero è stato sanzionato anche per ubriachezza e sottoposto a foto segnalamento e verifiche sulla posizione nel territorio nazionale in vista d eventuali provvedimenti.

'Non posso che complimentarmi con gli agenti della nostra polizia locale - dice il sindaco Stefania Signorini -. Questi controlli hanno dimostrato l'utilità e l'efficacia dell'ordinanza anti alcol, combinata al presidio del territorio da parte del comando falconarese'