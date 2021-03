Rifiuta di fare il test delle droghe: denunciato e multato un 32enne

Oltre alla denuncia per aver rifiutato di fare il test, è scattata la multa per violazione delle norme Covid. Si trovava fuori casa in zona rossa senza giustificazione

Fermato dai carabinieri, si rifiuta di fare il test della droga. Denunciato un 32enne di origini brasiliane. L'uomo, che vive da molti anni ad Ancona, è stato fermato in macchina domenica sera in via Marconi.

I militari hanno notato subito il suo atteggiamento sospetto e così hanno deciso di approndire il controllo sottoponendolo al test che rileva l'assunzione o meno di stupefacenti. Lui però si è rifiutato e così, oltre alla denuncia, è scattato il sequestro del mezzo e la sanzione per violazione delle norme anti Covid, poiché si trovava fuori casa senza un giustificato motivo.

Ma non è il solo ad essere finito nei guai domenica sera. Infatti, un 37enne è stato segnalato come assuntore dai carabinieri. Già noto alle forze dell'ordine, è stato controllato dai militari mentre si trovava in via Flaminia. L'uomo era in possesso di un involucro al cui interno le forze dell'ordine hanno scoperto una piccola quantità di hashish. Anche lui si è visto verbalizzare la multa per aver violato il divieto di spostamento in zona rossa senza giustificazione.