Prodotti scaduti e occupazione di suolo pubblico, polizia in un market del Piano: scattano le multe

ANCONA - Prodotti scaduti e suolo pubblico occupato abusivamente. Di questo dovrà rispondere il titolare di un ortofrutta del Piano. Gli agenti di polizia infatti sono intervenuti nelle scorse ore nei pressi di via Loreto dove hanno effettuato un controllo all'interno del market.

I poliziotti hanno controllato sette persone tra utenti e titolari dell’esercizio. Il gestore del locale è stato multato in quanto teneva esposti in vendita alcune confezioni di prodotti alimentari scaduti, poi sequestrati dagli agenti. Inoltre per lui è scattata una sanzione amministrativa per l'occupazione abusiva di sette metri quadri di suolo pubblico.