Dentro il suo negozio senza utilizzare la mascherina, titolare multato e locale chiuso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che non hanno potuto far altro che sanzionare il titolare del negozio

ANCONA - Quando i carabinieri sono entrati nel suo locale del Piano l'hanno sorpreso senza l'utilizzo della mascherina. A finire nei guai un 20enne marocchino, titolare di un locale anconetano controllato nel tardo pomeriggio di ieri dai militari. Per lui, oltre alla sanzione, è scattata anche la chiusura dell'attività per 5 giorni.

Questa notte invece, pochi minuti dopo la mezzanotte in via Cristoforo Colombo, i militari della Sezione Radiomobile hanno controllato un 50enne operaio alla guida della propria autovettura che è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,13 g/l. Per questo la patente gli è stata ritirata, mentre l’autovettura è stata affidata a persona idonea alla guida arrivata successivamente sul posto.