Musica ad alto volume fino a tarda notte, residenti esasperati: «E' impossibile riposare». Locale multato

ANCONA - Locale della movida anconetana sanzionato per aver continuato a diffondere musica ad alto volume ben oltre la mezzanotte. La violazione ha causato l'intervento delle forze dell'ordine ed uuna multa di 1000 euro.

Il fatto

Nella notte tra giovedì e venerdì una volante della Polizia di Ancona è intervenuta in Corso Garibaldi, in seguito a diverse segnalazioni dei residenti del quartiere che lamentavano musica ad altissimo volume. Il locale in questione aveva organizzato una serata musicale, attirando molti giovani che avevano cenato o preso un aperitivo. Il titolare del locale ha dichiarato di aver richiesto un'autorizzazione (SCIA) per l'evento fino a mezzanotte. Tuttavia, gli agenti hanno riscontrato che la musica era ancora ad alto volume all'una e tre quarti, in violazione del regolamento acustico comunale. Il personale dell'Amministrativa e di Sicurezza della Questura ha contestato al titolare, un uomo di Ancona di circa 44 anni, la mancata adozione di un piano di valutazione dell'impatto sonoro nella richiesta di autorizzazione, come previsto dalla legge sull'inquinamento acustico.

Oltre a questo episodio, è emerso che altri residenti del quartiere avevano, nelle settimane precedenti, presentato un esposto per la musica ad alto volume emessa dal locale in orario notturno, lamentando l'impossibilità di riposare. Di conseguenza, il verbale della violazione amministrativa, che prevede una sanzione di 1000 euro, è stato notificato al titolare nella giornata di ieri.