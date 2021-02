Senza patente, assicurazioni e con documenti falsi: maxi multe per 4 persone

Questo il bilancio dei controlli effettuati dalla polizia locale. Automobilisti e motociclisti nei guai: per loro scattano le maxi multe

Ammontano a 21mila euro complessive le sanzioni della polizia locale ai danni di quattro cittadini extracomunitari, sorpresi alla guida dei veicoli senza patente.

Il primo è stato individuato al quartiere Prato: era in sella ad un motociclo senza aver mai conseguito la patente. Mezzo sottoposto a fermo amministrativo e 5mila euro di sanzione. A Minonna lo straniero fermato al volante di un’utilitaria ha invece esibito un permesso internazionale abilitativo alla guida apparentemente rilasciato da un’autorità extra Ue. Oltre ad essere scaduto, ad un più attento esame il documento risultava anche falso: 5mila euro di multa, veicolo fermo per 90 giorni e segnalazione all’autorità giudiziaria. A San Giuseppe è stato invece fermato un altro soggetto in sella ad un motociclo: né patente né assicurazione e dunque 6mila euro di sanzione complessiva e fermo con sequestro del mezzo.

Infine ieri l’ultimo fermato: alla guida di un veicolo di proprietà di altro soggetto ha esibito una patente apparentemente rilasciata dalle competenti autorità della Gran Bretagna. I controlli hanno permesso di verificare che fosse falsa. Alla contestazione lo stesso soggetto replicava che quel documento era stato rilasciato a conversione di un’altra patente di guida extra Ue che ha esibito agli agenti. Oltre ad essere scaduta, anche questa è risultata falsa. Anche per lui 5mila euro di multa e segnalazione all’autorità giudiziaria. Multa di circa 400 euro al proprietario del veicolo per incauto affidamento