Dipendenti del supermercato senza Green pass, multa anche per il titolare

Mattinata di controlli per la Polizia Locale di Ancona sul rispetto della normativa Covid, nella zona nord di Ancon. Due dipendenti di un supermercato nella zona nord di Ancona erano sprovviste di green pass e sono state multare di 600,00 euro ciascuna. Sanzione di 400 euro anche per il direttore del supermercato per omesso controllo nei confronti dei dipendenti.

L'attività è potuta proseguire per la presenza di altre dipendenti in regola con la normativa Covid. Ulteriori verifiche sono proseguite sempre nella zona nord in diversi pubblici esercizi.