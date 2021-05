Guida di notte in moto senza patente sul marciapiede: multato

Sono proseguiti anche nel weekend i controlli da parte delle Volanti della Polizia finalizzati al rispetto del coprifuoco e del Dpcm. L’attività di monitoraggio, che ha interessato sia il pomeriggio sia la serata di domenica, ha portato a quattro segnalazioni di cittadini di origine straniera, fermati per varie cause dai poliziotti.

Tre di loro, rintracciati intorno all’una e mezza dalle parti di via XXIX settembre, non hanno saputo fornire un motivo valido per aver violato il coprifuoco delle 22. Un altro, fermato in via Giordano Bruno mentre guidava una moto sul marciapiede in direzione Piazza Ugo Bassi fuori dall’orario consentito, è risultato anche sprovvisto di patente beffandosi degli agenti al momento del verbale. Ai poliziotti, per giustificarsi, ha detto poi di essere sicuramente più bravo di molti altri alla guida. Per lui è scattata la multa e sul mezzo applicato il fermo amministrativo di tre mesi.