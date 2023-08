Scarsa igiene e nessuna etichetta nei cibi all'interno dei frigoriferi: multa per un ristorante di Portonovo

ANCONA - Violazioni in ordine alle normative igienico sanitarie e cibi conservati all'interno di alcuni frigoriferi senza l'etichettatura necessaria a tracciarne la conservazione. E' questo quanto scoperto ieri mattina dalla polizia di stato, in collaborazione con il personale dell'ufficio commercio della Polizia Locale, all'interno di un ristorante di Portonovo. Gli agenti hanno controllato alcuni locali riscontrando in uno di essi delle irregolarità. Per il titolare è scattata una sanzione per un importo di circa 3mila euro. I controlli proseguiranno anche nelle prossime ore per verificare il rispetto delle normative di settore.