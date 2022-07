Cane in spiaggia senza museruola e guinzaglio, il proprietario lo fa anche entrare in acqua: bagnanti inferociti

Un 45enne di Numana è stato multato per aver portato il suo cane di taglia grande e a pelo lungo in un tratto di spiaggia libera nei pressi del molo. L'animale, senza museruola e guinzaglio, è stato anche fatto entrare ripetutamente in acqua, tra le proteste dei bagnanti. E' successo lo scorso 5 giugno.

Ad intervenire un poliziotto della Questura di Ancona, libero dal servizio, che ha notato alcuni bagnanti discutere animatamente con il padrone del cane. Il 45enne, nonostante una sorta di protesta collettiva, stava infatti continuando imperterrito ad “allenare” l’animale, facendolo entrare continuamente in acqua, lanciando dei sassi e chiedendo di fare il “riporto”, senza avere rispetto delle persone che in quel momento stavano nuotando a pochi metri. Il cane, inoltre, ogni volta che usciva dall’acqua, si scuoteva per asciugarsi sull’arenile, a pochi centimetri dagli asciugamani degli altri bagnanti.

Il poliziotto gli ha fatto notare come il suo comportamento avesse creato proteste e scompiglio tra i bagnanti e fosse comunque in contrasto con quanto prevede l’ordinanza della Guardia Costiera e i relativi regolamenti comunali sull’accesso degli animali sulla battigia. Per questo è stato multato.