Prende a calci la macchina dell’amico e minaccia i poliziotti. Denunciato, multato anche per le bestemmie

ANCONA - Prende a calci la macchina dell’amico danneggiandone i fari. A finire nei guai è stato un 27enne ecuadoregno, ubriaco e irregolare sul territorio, denunciato e sanzionato per quanto accaduto la scorsa notte in piazza Ugo Bassi.

Quando i poliziotti sono arrivato, hanno trovato l’uomo ubriaco e in stato di agitazione. Il suo amico stava ancora cercando di contenerlo, inutilmente. Il 27enne si dimenava anche quando i poliziotti hanno cercato di calmarlo, pronunciava anche minacce e bestemmie. Dopo i controlli in questura, è stato denunciato per danneggiamento aggravato, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. E’ scattata anche la sanzione per aver bestemmiato in pubblico.