Prepara un bevanda senza indossare la mascherina: multato un barista

ANCONA - E' di una multa ad un barista anconetano il bilancio dei controlli disposti nel weekend dal questore Cesare Capocasa. Il servizio da parte delle Volanti, della squadra Cinofili e del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna ha interessato principalmente le zone del Piano, di Corso Carlo Alberto e di piazza Ugo Bassi. In quelle zone non sono state rilevate criticità e non sono state elevate sanzioni.

La Divisione di Polizia Amministrativa della Questura, oltre a carabinieri e polizia locale hanno controllato alcuni locali della zona di piazza del Plebiscito. In un locale è stato multato un barista, sorpreso a somministrare bevande senza indossare la mascherina chirurgica.