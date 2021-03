Assembramento durante l'aperitivo, arrivano i carabinieri: multato il titolare di un bar

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno sanzionato il titolare del locale in pieno centro storico

FABRIANO - Fuori dal suo locale si era creato un assembramento di ragazzi e per questo i carabinieri sono intervenuti e lo hanno multato. E' questo quanto successo nel pomeriggio di sabato, in pieno centro storico, ed ora l'uomo dovrà pagare una sanzione di 400 euro.

Come lui anche altri 10 ragazzi, tra i 17 ed i 20 anni, che dopo il tramonto si sono ritrovati lungo una scalinata nei pressi della piazza del Comune, ammassati ed in alcuni casi senza mascherina. Anche per loro è scattata la multa di 400 euro.