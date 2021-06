Permette di consumare le bevande dentro il suo locale, titolari e clienti nei guai

CASTELFIDARDO - Locale chiuso e multa per i titolari e per un cliente. E' questo il bilancio dei controlli effettuati nei giorni scorsi dai carabinieri della stazione di Castelfidardo, all'interno di un locale della città. I militari infatti hanno sorpreso un cliente a consumare delle bevande nel bar, violando le disposizioni in vigore fino al 31 maggio.

Per questo è stata informata la Prefettura di Ancona per la sanzione accessoria della sospensione dell'attività oltre alla multa per i due titolari e per il cliente, un 40enne anconetano.