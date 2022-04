Bevono drink lungo il corso violando l'ordinanza: multa per 3 anconetani

ANCONA - La polizia li sorprende lungo corso Carlo Alberto mentre consumano bevande alcoliche, violando quindi l'ordinanza comunale che, in quell'area, vieta di consumare drink alcolici a qualunque ora. Per tre giovani anconetani è scattata la multa.

E' questo il bilancio dei controlli effettuati dalla polizia e voluti dal Questore Cesare Capocasa. Lazona del Piano, in particolare, è stata oggetto di un costante controllo da parte del personale delle Volanti, della squadra Cinofili e del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli. È stata presidiata, anche con pattuglie l’area di corso Carlo Alberto e di via Giordano Bruno, identificando tutte le persone ritenute sospette. Per quanto riguarda la zona del centro cittadino, invece, sabato sera è stato organizzato un servizio interforze, con l’impiego anche di personale della Squadra Mobile della Questura, nonché dei Carabinieri e della Polizia Locale. Il tutto per presidiare piazza del Plebiscito e garantire lo svolgimento della movida notturna nel rispetto della legalità. La serata si è svolta senza criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica, accertando anche l’osservanza delle regole poste dall’ordinanza comunale in materia di bevande alcoliche.