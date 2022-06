Mucca Luisa abbattuta, animalisti infuriati: denunciati l'allevatore ed il sindaco di Osimo

OSIMO - «La mucca Luisa è stata giustiziata semplicemente perchè voleva vivere libera. La mucca è stata giustiziata per volere del suo proprietario, assecondato dal sindaco di Osimo che ha emesso un'apposita ordinanza con lo scopo unico di ammazzare la mucca Luisa». A parlare sono gli animalisti dell'AIDAA (Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente) che non si sono limitati ad inviare un'esposto alla procura di Ancona, ma hanno denunciato il proprietario dell'allevamento da dove è scappata la stessa mucca per il reato di mala custodia di animale e per il maltrattamento dello stesso. Nel mirino anche il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni: «Verrà verificata - continuano gli animalisti - se da parte del primo cittadino non vi sia concorso di reato di maltrattamento».

«Quella mucca poteva e doveva essere salvata - concludono gli animalisti dell'AIDAA- lei oramai è diventata un simbolo della voglia degli animali di vivere liberi, Ora crediamo che questa vicenda debba essere chiarita fino in fondo a livello giudiziario, noi crediamo che vi possano essere delle responsabilità precise e che queste debbano essere perseguite".