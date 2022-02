Movida molesta, controlli a tappeto in cento: centinaia di giovani identificati

Controlli a tappeto delle forze dell’ordine di Osimo sabato sera. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Osimo, i carabinieri della locale Compagnia e gli agenti della polizia locale, hanno svolto un servizio congiunto di controllo del territorio per prevenire e reprimere reati, assicurare il mantenimento dell’ordine e sicurezza pubblica e garantire maggiori livelli di sicurezza. Nel corso del servizio sono state vigilate con attenzione le piazze ed i vicoli del centro storico nonché i luoghi di aggregazione di giovani e adolescenti, come la scalinata del Duomo, il Mercato coperto, i giardini di Piazza Nuova e via Lionetta, senza riscontrare criticità di sorta. Sono state identificate oltre un centinaio di persone. Per fortuna, secondo quanto riportato dal commissariato osimano, non sono stati presi provvedimenti e la serata è filata liscia.

Poliziotti e carabinieri hanno controllato anche i clienti di esercizi pubblici per accertare il rispetto della normativa anti Covid-19 e dell’ordinanza del Sindaco, in vigore fino al 31 marzo, che regolamenta la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche il cui abuso è spesso causa di situazioni di degrado urbano più volte segnalato dai cittadini. Anche in questo caso non sono state riscontrate irregolarità di sorta.