Movida fuori controllo in piazza del Papa, niente distanziamento e poche mascherine

ANCONA - Nonostante i contagi in aumento ed il record, purtroppo negativo, di nuovi positivi dalla scorsa estate, piazza del Papa ha registrato il tutto esaurito nell'ultimo weekend. Come riporta il Resto del Carlino però, i centinaia di giovani presenti in piazza, fulcro della movida anconetana, non hanno rispettato le norme vigenti sul distanziamento sociale, raggruppandosi pericolosamente in ogni angolo.

Non solo persone quindi sedute sui tavoli ma anche tanti ragazzi in piedi che hanno scelto di non indossare la mascherina. Un comportamento inaccettabile, soprattutto in un momento delicato come questo, dove l'aumento dei contagi dovrebbe invece far auspicare un atteggiamento molto più cauto. Ed invece tanti, troppi, ragazzi indossavano la mascherina in modo non corretto, tenendola o sotto il naso o sotto il mento. A commentare quanto accaduto anche il comandante della polizia locale Liliana Rovaldi: «Nella serata di sabato non sono state fatte multe, ma i nostri servizi in tutta la città non vanno oltre la mezzanotte».