Corse con i motorini, schiamazzi e cassonetti divelti. In riviera non si dorme più: «Ogni notte è un incubo»

NUMANA - Notti turbolente per alcuni turisti sulla riviera del Conero: sono soprattutto loro a lamentarsi del fatto che, da alcune sere, a Marcelli vi sia la presenza costante di gruppi di ragazzi che si divertono a scorrazzare avanti e indietro con auto e motorini disturbando la quiete pubblica. Anche ieri notte, in via Pesaro, un gruppetto di sette giovani camminando per strada hanno divelto i secchi dell'immondizia lasciando tutto il pattume a terra. Questa mattina al bar l’argomento principale era lo stato impietoso in cui versava la via: «Era l’una di notte passata - spiega un residente estivo che ogni anno passa qui le vacanze - quando abbiamo sentito le urla di questi ragazzi. Saranno stati sei o sette, il più grande avrà avuto 18 anni ed erano italiani a giudicare da come parlavano. Passando hanno preso a calci i cassonetti sulla via e, quando stamattina ho portato fuori il cane, mi sono accorto della scena che avevo davanti. Ho fatto subito la segnalazione ai carabinieri». Poi aggiunge: «Non è la prima volta che succedono queste cose. Questi ragazzi sono soliti fare le gare in piena notte con i motorini, c’è anche qualche auto. Si sente che girano in tondo per la zona. E poi urlano e svegliano tutto il vicinato». Parlando con alcuni turisti «specialmente coloro che vengono da fuori e hanno pagato migliaia di euro per alloggiare qui, si comprende la loro amarezza. Vorrebbero gustarsi il meritato riposo e invece passano notti insonni. Alcuni dubito che verranno il prossimo anno di nuovo in vacanza qui» conclude.

«Ennesimo risveglio brusco qui a Marcelli - scrive un altro turista via social - è da un mese che si sta andando avanti con urla notturne, corse con i motorini e disagi e disturbi di ogni tipo. Ieri sera ennesimo raid di un gruppo di ragazzi che tra urla ed insulti hanno calciato l'immondizia e piccoli cassonetti in mezzo alla strada. Inutili le segnalazioni fatte. Da un mese che sto giù e non c'è stata notte vissuta tranquilla, anche i turisti si stanno lamentando ed in molti hanno detto che per quello che stanno spendendo non metteranno più piede a Numana».

Sono già due estati che a Marcelli si presenta il problema con le bande di ragazzini terribili. Si erano verificati anche episodi di violenze e minacce ai ristoratori della città e di teppisti protagonisti di fatti di cronaca. Tra questi aveva fatto discutere l'aggressione con lancio di sassi e bottiglie sul cancello della casa vacanze di una turista lombarda. La sua unica colpa era stata quella di redarguire un gruppo di giovanissimi che facevano baccano.