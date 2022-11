Movida, ancora una serata di controlli: vie, vicoli e piazze al setaccio

OSIMO - Ancora controlli serrati sulla movida osimana. Ieri i poliziotti del commissariato, insieme a carabinieri e agenti della polizia locale, hanno controllato i luoghi di aggregazione giovanile e quelli spesso segnalati per degrado urbano. Monitorati Corso Mazzini, Piazza Marconi, via Sacramento, piazza Duomo, il mercato coperto, i giardini di piazza Nuova, via Lionetta e le periferie. Controllati anche due pubblici esercizi, senza irregolarità riscontrate. Identificate 82 persone, di cui 25 con pendenze penali. 3 sanzioni elevate per altrettante violazioni al codice della strada.