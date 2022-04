Controlli in piazza del Papa e nelle vie del centro: obiettivo "movida sicura"

ANCONA - Movida sicura: polizia in campo per monitorarla. Il primo servizio, con l’impiego di personale delle Volanti e di pattuglie appiedate della questura, è stato diretto principalmente a monitorare durante il pomeriggio la zona del centro, soprattutto a Corso Garibaldi, piazza Cavour e piazza Roma e vie limitrofe. In quest’ultima piazza, inoltre, era presente anche personale della Scientifica, con il gazebo per l’ormai consueta iniziativa di prossimità che si svolge ogni sabato pomeriggio. Nel corso del servizio sono state identificate 37 persone.

Il secondo servizio, avente carattere interforze, ha visto l’impiego di personale della questura, dei carabinieri, della polizia locale e della provinciale. Il fine era quello di presidiare piazza del Papa e a garantire lo svolgimento della movida notturna nel rispetto della legalità. «La serata - fanno sapere dalla questura - si è svolta senza criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica, accertando anche l’osservanza delle regole poste dall’ordinanza comunale in materia di bevande alcoliche e di orario di chiusura dei locali pubblici».