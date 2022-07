L'utente spazientito semina il caos alla motorizzazione: denunciato

ANCONA - Dà in escandescenze alla sede della motorizzazione: per futili motivi lancia a terra documenti, fascicoli e danneggia parti dell’ufficio per poi darsi alla fuga.

L’utente è stato rintracciato poco dopo alla fermata dell’autobus di via Scataglini da una pattuglia delle volanti e denunciato. Il 45enne anconetano, già conosciuto alle forze dell’ordine, risponderà di danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. A tradirlo è stata la foto che il personale della motorizzazione è riuscito a scattargli durante il caos.