Osimo festeggia il motorismo storico, grande partecipazione per le vie del centro

Grande partecipazione di pubblico per le vie del centro storico di Osimo per i festeggiamenti della Giornata Nazionale del Veicolo d’epoca svoltasi domenica 27 settembre, indetta dall’ASI per tutti i Club Federati d’Italia ed organizzata ad Osimo dall’Autoclub Luigi Fagioli.

Oltre alle autovetture di interesse storico, Ferrari, Abarth, coupè e berline, era in mostra una selezione di ciclomotori, motocicli, lambrette e vespe. Hanno poi fatto da cornice alla manifestazione dei bellissimi trattori storici con una stupenda mietitrebbia in legno, autocarri ed un carro armato. Il tutto ripreso anche dalla tv locale Tvrs. Presente anche il Sindaco di Osimo dott. Simone Pugnaloni che ha salutato tutti i presenti. Foto di gruppo davanti al comune insieme al Comandante dei vigili di Osimo dottor Daniele Buscarini. Il Presidente Sandro Freddo ha ringraziato tutti i soci e non soci che, nonostante il tempo incerto non hanno avuto esitazione a rendersi disponibili ad esporre i propri mezzi. Ringraziamenti anche per l’amministrazione comunale e al Comando della Polizia Municipale