«Abbiamo ritrovato il suo motorino»: era stato rubato otto anni prima

Quando è risalito sul suo motorino non poteva crederci. Dopo otto anni si è visto restituire dai carabinieri di Ancona il mezzo che gli era stato rubato nel 2014. Un ritrovamento del tutto casuale e inaspettato quello avvenuto ieri in via Cambi. I militari, durante un servizio di perlustrazione, hanno visto l’Aprilia Sportcity abbandonato al lato della strada, tutto impolverato ma in ottime condizioni, quasi fosse stato appena disseppellito dopo un lungo periodo di rimessaggio. Dopo un rapido controllo, i carabinieri hanno appurato che era stato rubato a settembre del 2014 in un’officina della Baraccola.

Così hanno contattato il legittimo proprietario, un 61enne del posto, che incredulo è corso a recuperare quel vecchio motorino che credeva ormai perduto. Toccherà ora ai militari della Stazione di Ancona Brecce Bianche stabilire chi ha portato il mezzo in quella zona e perché. Sono in corso le indagini.