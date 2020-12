Incidente su due ruote, cade e rimane incastrato con la gamba sotto la moto

ANCONA - Brutto incidente in moto all'incrocio tra via Giordano Bruno e piazza Ugo Bassi nella tarda serata di lunedì 30 novembre: cadendo dal mezzo, la gamba del motociclista è rimasta incastrata trascinandolo per diversi metri lungo la strada.

In seguito all'impatto la Croce Gialla di Ancona è intervenuta trasportando il ferito all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità.