Via a tutto gas davanti ai carabinieri, moto inseguite come in un film: una ritrovata fuori strada

CUPRAMONTANA - Accelerano improvvisamente davanti ai carabinieri, dopo l'inseguimento una delle due moto viene ritrovata fuori strada senza il centauro. Indagini in corso per quanto accaduto nella tarda mattinata di oggi a Cupramontana.

Le due moto, entrambe di grossa cilindrata, si sono allontanate a tutto gas proprio quando i centauri hanno visto avvicinarsi i carabinieri. Una mossa sospetta, che ha dato il via a un vero e proprio inseguimento tra le strade intorno a Cupramontana. Una delle due moto è finita fuori strada per la forte velocità. Poco dopo il mezzo è stato ritrovato e sequestrato dai carabinieri, ma del conducente nessuna traccia: non risultava rubato, non c'erano tracce di sangue e secondo una prima ricostruzione il motociclista potrebbe essere fuggito via dopo essere salito sull'altro veicolo. Indagini in corso per risalire all'identità dei due.

A Sassoferrato, sempre i carabinieri, hanno segnalato alla Prefettura un assuntore di stupefacenti. Si tratta di un ventenne, nato e residente in Campania, fermato mentre passeggiava di notte per le vie della città. Perquisito, è stato trovato con meno di un grammo di hashish.