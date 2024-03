Rinascita della donna, una mostra di pittura e fotografia. Ecco dove vederla

ANCONA - Ci sono volti che rappresentano i peccati capitali, poi la forza della donna come una farfalla che prima si posa e poi spicca il volo, il no alla violenza, l’impegno e l’amore per l’arte di saper dipingere. Tre donne espongono le loro opere in piazza San Francesco, in una sala mostre dedicata, facendo toccare gli occhi il loro talento e passione curate negli anni. Le tre artiste sono Cristina Bellardinelli, Severina Lazzari e Valentina Costanza. La mostra, intitolata “La rinascita della donna”, è stata inaugurata ieri alla presenza delle tre artiste e con un folto pubblico che ha partecipato incuriosito e apprezzando le opere esposte. Ci sono quadri dipinti ma anche foto che inquadrano la vita del porto peschereccio di Ancona e Lampedusa quando ancora non si parlava degli sbarchi ma donne e uomini viaggiavano già a bordo dei barconi in condizioni disumane e in cerca di un futuro migliore. La mostra è aperta anche oggi con orario 10-12.30 e 16.30-20. Immergersi nei colori e nei volti dei quadri e delle foto sarà una esperienza unica. La salvezza, la rinascita, la speranza, l’evoluzione, sono alcuni dei titoli dati alle tele esposte e che hanno voluto omaggiare il ruolo della donna, un essere che va amato, non violato. Acquistano sul posto un libricino illustrato da una delle artiste si contribuirà a sostenere lo sportello antiviolenza di Ancona, quello di “Donne e Giustizia”.