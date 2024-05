Il riscatto delle frazioni, mostra anni ‘60 per tornare indietro nel tempo a Sappanico

ANCONA - Una mostra anni ‘60 ‘70 per tornare indietro nel tempo. È stata organizzata sabato al circolo di Sappanico, come iniziativa per animare il borgo della frazione e far rivivere un’epoca ormai passata. Radio antiche, abiti storici, servizi in porcellana, mappe, vecchie cartine geografiche e perfino alcune edizioni antiche de Il Resto del Carlino datate 1960, con un articolo che dava notizia della vincitrice del concorso “La sposa d’Italia”, un’anconetana. Ad organizzare la mostra è stata Severina Lazzari, residente e artista che al circolo tiene un corso di pittura aperto a chi abita nelle frazioni. Severina ha fatto esporre anche alcuni quadri realizzati dai suoi allievi. Un corso dove l’allievo più giovane ha solo 12 anni e il più grande arriva ad 80 anni.

Dalle 17 alle 20 la mostra è rimasta aperta guadagnando la visita di un discreto pubblico. Anche il presidente dell’associazione Anti Degrado, Fabio Mecarelli, è stato invitato a partecipare. Hanno esposto i loro quadri gli allievi del corso di pittura Alessandra Fiorani, Alessandro Craxi, Anna Maria Lasconi, Diva Toccacelli, Elisa Badaloni, Franco Giacchetta, Giacomo Cesini, Tiziana Lazzari. In mostra anche dischi in vinile e copertine originali oltre anche ad alcuni vecchi utensili.