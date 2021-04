Una vita alla lotta della fibrosi cistica, è morto il dottor Vincenzo Massetti

La sanità è in lutto per la scomparsa del dottor Vincenzo Massetti, che nella giornata di ieri è scomparso dopo aver combattuto contro una lunga e grave malattia. L'uomo, 65 anni, laureato in Legge, era coordinatore della Lega Italiana Fibrosi Cistica Marche. Il dottor Massetti, che tutti ricordano come un uomo di grande cultura, si è dedicato per tantissimi anni al volontariato.

Il cordoglio è arrivato anche dal direttore generale dell'Azienda Ospedali Riuniti di Ancona Michele Caporossi che, insieme a tutta la direzione, ha espresso enorme gratitudine «per il suo strenuo impegno mostrato nella lotta contro la fibrosi cistica; bella persona di grande qualità e da un forte carattere che con la sua grande determinazione ha combattuto e portato ai massimi livelli la professionalità e le cure dei malati di fibrosi cistica».