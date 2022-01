Si appoggia alla macchina, poi cade a terra: muore per strada

Si appoggia a una macchina, poi lo vedono cadere a terra ma non c’è più nulla da fare. Un uomo di 77 anni è morto questa mattina in via Panoramica.

Sul posto l’automedica del 118 e la Croce Gialla di Ancona. I soccorritori hanno provato il massaggio cardiaco, ma purtroppo non sono riusciti a strappare l’uomo alla morte. Secondo alcune testimonianze è stato visto cadere a terra accanto a un'auto in sosta. E' stata una donna, che ha assistito alla scena, a mettere in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto anche la polizia.