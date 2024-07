Morto nel garage, la vittima è un ex macellaio del Mercato delle Erbe

ANCONA - È Massimo Mosconi la vittima trovata ieri pomeriggio in un garage di via Nenni, una traversa di via Maggini. Poco prima delle 14 il suo corpo a terra è stato visto da alcuni operai che lavoravano nelle vicinanze. Inutili i soccorsi di 118 e Croce Gialla. Mosconi, 65 anni, era il macellaio del Mercato delle Erbe, in corso Mazzini. Da due anni era andato in pensione. Una macelleria storica la sua, di fianco al negozio di stoccafisso, ereditata dal padre. Ieri era sceso in garage per fare dei lavoretti ma ha accusato il malore fatale. La morte, per cause naturali, è stata constatata dal medico legale.