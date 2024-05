L'ultimo saluto a Valerio, il 49enne lascia moglie e 4 figli. Fissati i funerali: «Eri una perla rara»

«Un grande uomo, un grande padre ed amico». Sono stati fissati i funerali di Valerio Spanu, il 49enne umbro, deceduto ieri mattina mentre viaggiava alla guida del suo furgone sulla SS76. Un tragico incidente che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Valerio, sposato con Karina e padre di 4 figli, per cause ancora da chiarire ha tamponato un tir ed è rimasto schiacciato sotto al mezzo pesante.

Il rito funebre verrà celebrato lunedì 3 giugno alle ore 15 presso il Santuario Madonna di Lourdes in Monte Melino. A salutarlo una comunità intera che ancora non si dà pace per quanto accaduto. Valerio Spanu lavorava come operaio per l'Eurospin Tirrenica e ieri mattina stava raggiungendo la Romagna. Dal 2014 al 2019 era stato consigliere comunale di Panicale, suo paese d'origine prima del trasferimento assieme alla sua famiglia nella vicina Migione: «Vorrei svegliarmi da questo incubo - ha scritto sua sorella Marina sul suo profilo Facebook - e continuare a sentire la tua voce, la tua positività anche quando sembrava crollarti tutto addosso. Vorrei abbracciarti ancora. Ti amo fratellino mio, le buone persone non dovrebbero mancare mai. Tu eri una perla rara». «Di te sorridevano le labbra, ma soprattutto gli occhi - lo ricorda un'attivista dei 5Stelle - La comunità del M5S in Umbria è ferita dalla notizia della tua prematura scomparsa. Hai lasciato il segno nel tuo percorso di attivista e di consigliere comunale a Panicale, esemplare per competenza, tenacia, integrità, coerenza, sensibilità, garbo e gentilezza».