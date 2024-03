CASTELFIDARDO - Stava passeggiando lungo via Brandoni, non distante dalla farmacia, quando è stato colto da un malore e si è accasciato al suolo. Per lui, un uomo di circa 65 anni, non c'è stato niente da fare. La tragedia poco prima delle 20.

Alcuni passanti hanno subito allertato i soccorritori. Sul posto il personale della Croce Verde di Castelfidardo e l'automedica del 118. Inutili i tentativi da parte dei sanitari di rianimarlo: il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.