Tragedia al supermercato, stroncato da un malore muore a pochi metri dalla sua auto

ANCONA - Non ha neanche fatto in tempo a raggiungere la sua auto. Mariano Guzzini, 79enne anconetano, è morto sul marciapiede di via Maratta, a pochi metri dall'uscita del supermercato. La tragedia nella tarda mattinata di oggi.

Per l'anziano, molto conosciuto in città, fatale una crisi cardiaca che non gli ha lasciato scampo. Il 79enne ha provato a salire in auto ma è caduto a terra e non si è più rialzato. Sul posto, oltre alla polizia e all'automedica del 118, sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona che hanno tentato per oltre 40 minuti di rianimarlo. Per l'uomo però non c'è stato niente da fare.