Choc nella notte agli Archi, trovato morto un uomo

ANCONA - Un uomo di 48 anni è stato trovato morto nella notte, agli Archi. Era in piazza del Crocifisso, nell’area delle panchine, a pochi passi dalla chiesa del quartiere. Si tratterebbe di una morte per cause naturali. Sul posto sono intervenuti la polizia, con le Volanti, il 118 e la Croce Gialla. È un cittadino del Bangladesh, S.A.S., le sue iniziali. Si tratta di un senza fissa dimora. Il pm di turno ha disposto il trasferimento all’obitorio di Torrette, effettuati dall’impresa funebre chiamata dalla polizia. Resta da capire se sia stato il freddo o una patologia di cui soffriva a causare la morte. Il ritrovamento è stato fatto poco prima delle 4.