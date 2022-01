Addio a Stenio Giantomasso, morto lo storico volto di Villa Romana e "postino del Pinocchio"

ANCONA - E' morto questa mattina Stenio Giantomasso, volto storico del ristorante anconetano Villa Romana. L'uomo, ex titolare del locale di via Montacuto, aveva 95 anni.

Un uomo buono, sorridente e sempre disponibile, che con garbo ha accolto per anni i tanti clienti che hanno varcato le porte di Villa Romana. E pensare che Stenio aveva iniziato a lavorare come postino al Pinocchio, attività che inizialmente aveva affiancato alla gestione del ristorante, aperto alcuni anni prima da suo padre Diomede. Poi la scelta di decarsi totalmente al locale di via Montacuto, che non ha abbandonato neanche dopo la pensione. Si, perchè era consuetudine trovare Stenio mentre chiacchierava con i suoi storici clienti, che riusciva ad intrattenere e coccolare con i suoi mille racconti. Un amore che ha trasmesso anche alla sua famiglia che, negli ultimi anni e dopo la sua pensione, ne ha ereditato la gestione. Questa mattina il cuore di Stenio si è fermato per sempre. I familiari hanno fatto sapere che l'uomo è deceduto senza soffrire, stretto dall'infinito affetto dei suoi cari. Stenio Giantomasso lascia la moglie Marisa, i figli Mara e Roberto ed i nipoti Alessandro, Francesco e Giulia. I funerali verranno celebrati domani pomeriggio (20 gennaio) alle ore 15, presso la chiesa di Montacuto.