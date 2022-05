Choc in spiaggia, trovato un cadavere: è giallo sulla morte

PORTO SANT'ELPIDIO - Il cadavere di un uomo di circa quarant'anni è stato trovato questa mattina in spiaggia. Al momento restano sconosciute le cause del decesso. Sul posto è accorsa l'ambulanza che non ha potuto far altro che constatare il decesso e le Volanti della polizia.

Si indaga per risalire all'identità dell'uomo che al momento del decesso indossava un costume da bagno. La morte, a quanto si apprende, risalirebbe alle 5 del mattino a causa di un malore.