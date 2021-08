Dramma al Passetto, malore in acqua: muore sotto gli occhi dei bagnanti

Inutili tutti i tentativi di rianimarlo. Le operazioni di identificazione della persona deceduta sono ancora in fase di accertamento

Tragedia questa mattina al Passetto, dove una persona è deceduta a seguito di un malore. Le operazioni di identificazione della vittima sono ancora in fase di accertamento

Il dramma intorno le 8 circa, quando l'ambulanza è stata attivata dalla Centrale Operativa del 118 per soccorrere un signore che nella spiaggia davanti l'ascensore del passetto di Ancona, era stato tirato fuori dall'acqua privo di sensi da alcuni bagnanti. Arrivati sul posto i soccorritori hanno prontamente iniziato le manovre di rianimazione, durate più di 45 minuti, ma purtroppo i sanitari hanno dovuto dichiarare il decesso. Si è alzata in volo anche l'eliambulanza e da mare è arrivato il gommone dei vigili del fuoco. Ora sul posto vi sono tutte le autorità locali per accertare l identità dell'uomo.