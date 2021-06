Addio a Sergio Domenichetti, dirigente e allenatore di mille generazioni

Si è spento questa mattina nella clinica Villa Adria l’ex postino anconetano che per anni ha calcato i campi di calcio e calcio a 5 sia come allenatore che come dirigente. Fatale un arresto cardiaco

Ancona piange Sergio Domenichetti, scomparso all’età di 74 anni nella clinica di Villa Adria a causa di un arresto cardiaco. Ex dipendente delle Poste Italiane, per anni ha calcato i campi di calcio a 11 e calcio a 5 sia nel ruolo di allenatore che in quello di dirigente e segretario. Attualmente faceva parte dell’organigramma della Trecolli Montesicuro, Serie B di calcio a 5.

Domenichetti che aveva combattuto anche una forma molto dura di Covid, non ha mai perso l’affetto dei suoi cari e dei tantissimi amici che lo hanno accompagnato nel corso della sua vita. Una vita vissuta facendosi voler bene per la sua spontaneità, una spontaneità che lo ha contraddistinto in ogni ambito. Lascia la moglie e due figli, Luca ed Erika, insieme a tutti gli altri parenti che lo hanno sostenuto fino all’ultimo giorno.