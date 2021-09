Cadavere in mare, è un uomo di 83 anni residente in città

Il corpo senza vita di un uomo di 83 anni è stato rinvenuto in mare a Senigallia questa mattina.

Il cadavere è stato identificato poco fa e si tratta di un anziano residente in città. Sul posto è intervenuto l'ufficio locale marittimo della Guardia Costiera, i vigili del fuoco e i carabinieri di Senigallia. Sono in corso verifiche e accertamenti per capire le cause della morte.

(Servizio in aggiornamento)