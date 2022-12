Investito dall'auto che esce dal parcheggio, morto un uomo

SASSOFERRATO -Investito da un'auto che esce dal parcheggio, morto un 62enne. E' successo ieri sera, intorno alle 20, in via Decio Mura. Inutili i soccorsi del 118. Ricostruzione delle cause e della dinamica in corso da parte dei carabinieri e non si esclude che l'uomo possa essere deceduto prima dell'impatto con il veicolo a causa di un malore. Ipotesi, quest'ultima, tenuta in piedi dal fatto che non ci siano segni di impatto violenti sul luogo della tragedia. La vittima era residente a Fabriano.