Sanità in lutto, addio al dottor Robin Chan: il medico aveva 78 anni

ANCONA - E' morto a 78 anni il dottore Robin Chan, per anni tra i medici più apprezzati dell'ospedale di Chiaravalle. L'uomo è deceduto in Taiwan dove era tornato dopo la pensione.

Per tanti anni aveva lavorato in Italia, prima all'Inrca di Ancona e poi all'ospedale di Chiaravalle ed infine al nosocomio di Loreto. Il chirurgo, dopo la pensione, era tornato nel suo Paese d'origine dove nei giorni scorsi è deceduto. A ricordaro anche la Croce Gialla di Chiaravalle: "Condoglianze ai cari del dott. Chan per la grande perdita. Lo ricordiamo come un grande professionista che per lunghi anni ci ha guidato come direttore tecnico mettendo a disposizione della associazione le sue competenze mediche ma anche la sua innata gentilezza£.