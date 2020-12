E' morto il professor Solustri, gli ex alunni raccolgono fondi per la lotta all'Alzheimer

E' lutto nel mondo scolastico anconetano. Si è spento ieri notte nella Residenza Dorica all'età di 67 anni il professore d'arte in pensione Roberto Solustri, amatissimo dal corpo docente del Liceo Galilei e dai suoi ex studenti che, per anni, hanno ascoltato con passione le sue lezioni sui grandi maestri, da Raffaello a Degas. Un amore così grande da mobilitare quei vecchi alunni, che hanno deciso di avviare una raccolta fondi per sostenere la lotta contro la malattia dell'Alzheimer. Ad oggi i donatori sono 75 per un a cifra che si aggira sui mille e duecento euro.

Il professore lascia la moglie Paola e la figlia Gabriela, che lo ricorda con poche e semplici parole su Facebook: «I suoi fantastici alunni hanno deciso di aprire questa raccolta fondi contro questa malattia generativa che si è portata via sua mente brillante, i ricordi e le capacità motorie. Lui ne sarebbe stato contento». La camera mortuaria si trova presso la Residenza Dorica e i funerali si terranno venerdì 4 dicembre alle ore 10 nella chiesa del Pinocchio.